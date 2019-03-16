Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Finalistler Belli Oldu

Atlı Ciritte Finalistler Belli Oldu

23 dakika önce

2018 yılı atlı cirit finalinde iki Erzurum takımı yarın karşı karşıya gelecek.

Atlı Ciritte Finalistler Belli Oldu, System.String[]
2018 yılı atlı cirit finalinde iki Erzurum takımı yarın karşı karşıya gelecek.

Ankara Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda, Erzurum Şengel-Erzurum Akıncılar müsabakası saat 12.00'de başlayacak.

Rakibine üstünlük sağlayacak takım, Türkiye şampiyonluğuna ulaşacak. Dereceye giren takımlara ödülleri karşılaşma sonrasında takdim edilecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı da final müsabakasını izleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Spor
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