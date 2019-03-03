Atlı Ciritte Grup Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
2018 yılı atlı cirit müsabakaları D Grubu müsabakaları sonuçlandı.
2018 yılı atlı cirit müsabakaları D Grubu müsabakaları sonuçlandı. Ankara
TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Erzurum Akıncılar
Atlı Cirit Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak grubu lider tamamladı.
Erzurum ekibi bu sonuçla Türkiye
Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Grupta son sırada yer alan Kocaeli Çayırova
Atlı Cirit Spor Kulübü ise küme düştü.
Türkiye Şampiyonası 15-17 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:57 Kaynak: AA
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