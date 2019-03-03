Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Grup Müsabakaları Sona Erdi

Atlı Ciritte Grup Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

2018 yılı atlı cirit müsabakaları D Grubu müsabakaları sonuçlandı.

Atlı Ciritte Grup Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
2018 yılı atlı cirit müsabakaları D Grubu müsabakaları sonuçlandı.

Ankara TJK 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, tüm maçlarını kazanarak grubu lider tamamladı.

Erzurum ekibi bu sonuçla Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Grupta son sırada yer alan Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü ise küme düştü.

Türkiye Şampiyonası 15-17 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:57 Kaynak: AA

Akıncılar, Erzurum, Ankara, Spor
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