Atlı Ciritte Heyecan Ankara'da Sürecek
2 saat önce
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara
'da başlayacak. Türkiye
Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre 3 gün sürecek müsabakalar, Türkiye Jokey Kulübü
(TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.
Grubu ilk sırada bitirecek takım Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.
C Grubu'nda, Uşak
Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor
Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum
Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti
Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor
Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!