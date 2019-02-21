Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Heyecan Ankara'da Sürecek

Atlı Ciritte Heyecan Ankara'da Sürecek

2 saat önce

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Atlı Ciritte Heyecan Ankara'da Sürecek, System.String[]
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre 3 gün sürecek müsabakalar, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılacak.

Grubu ilk sırada bitirecek takım Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

C Grubu'nda, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor
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