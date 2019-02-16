Atlı Ciritte Heyecan Sürüyor
1 saat önce
Atlı cirit B Grubu müsabakalarında ikinci gün tamamlandı.
Atlı cirit B Grubu müsabakalarında ikinci gün tamamlandı.
TJK 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonda Erzurum Şengal
Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Ulubey
Atlı Cirit Spor Kulübünü 31-6 mağlup etti.
Organizasyonda yarın Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Omurca
Atlı Cirit Spor Kulübü birincilik için mücadele edecek.
Karşılaşmadan galip ayrılacak takım grubunu ilk sırada bitirerek Türkiye
Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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