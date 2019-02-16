Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Heyecan Sürüyor

Atlı Ciritte Heyecan Sürüyor

1 saat önce

Atlı cirit B Grubu müsabakalarında ikinci gün tamamlandı.

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Atlı cirit B Grubu müsabakalarında ikinci gün tamamlandı.

TJK 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonda Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübünü 31-6 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü birincilik için mücadele edecek.

Karşılaşmadan galip ayrılacak takım grubunu ilk sırada bitirerek Türkiye Şampiyonası finallerine katılma hakkını kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Spor
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