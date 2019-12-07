Son Dakika Haberleri: Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak
Son Dakika Spor Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak - Son Dakika Spor

Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak

6 saat önce

Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası final müsabakası yarın iki Uşak takımı arasında oynanacak.

Atlı ciritte iki Uşak takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak, System.String[]

Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası final müsabakası yarın iki Uşak takımı arasında oynanacak.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası yarı final müsabakaları bugün Ankara Türkiye Jokey Kulübü 75.Yıl Hipodromu'nda yapıldı.

Yarı final müsabakalarına Uşak'tan katılan Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ile Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı.

Şampiyonanın final müsabakasında iki Uşak takımı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Üçüncülük maçı ise Erzurum'dan Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ile Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü arasında yapılacak.

Ankara, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:04 Kaynak: AA
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