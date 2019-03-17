Son Dakika Haberleri: Atlı Ciritte Şampiyon Erzurum Şengel

Atlı Ciritte Şampiyon Erzurum Şengel

50 dakika önce

Atlı Cirit 1. Lig'de Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Atlı Ciritte Şampiyon Erzurum Şengel, System.String[]
Atlı Cirit 1. Lig'de Erzurum Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Ankara'daki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) 75. Yıl Hipodromu'nda yapılan final müsabakasında Erzurum Şengel, rakibi Erzurum Akıncılar'ı 49-16,5'luk skorla mağlup etti ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın bitiminde şampiyon Erzurum ekibinin oyuncuları ve yöneticileri büyük sevinç yaşadı.

Final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Şampiyon Erzurum Şengel'e kupa ve madalyalarını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı takdim etti. İkinci Erzurum Akıncılar'a kupa ve madalyalarını ise TJK 75. Yıl Hipodrom Müdür Yardımcısı Mehmet Acar verdi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Uşak Susuzören'e federasyon başkan vekili Abdulhadi Turus, dördüncü olan Uşak Genç Bozkuşlular'a da federasyon yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Kalender kupa ve madalyalarını takdim etti.

Törenin ardından federasyon başkanı Kazancı ve hipodrom müdür yardımcısı Acar birbirlerine plaket hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Akıncılar, Erzurum, Spor
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