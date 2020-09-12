"Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" başladı

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları", 30 sporcunun katılımıyla Kayseri'nin Talas ilçesinde başladı.

Atların veteriner kontrolünden geçirilmesinin ardından, 20 ile 70 kilometre arasında çeşitli mesafelerde koşulacak yarışmalara start verildi.

Yarışmalar, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, etkinliğe Kayseri'nin yanı sıra İstanbul ve Ankara bölgesinden de sporcuların katıldığını söyledi.

Sporcuların, kalifikasyon, geliştirme, 1 yıldız ve 2 yıldız olmak üzere 4 kategoride mücadele ettilerini aktaran Aydın, "Atlı dayanıklılık branşı daha çok arazide yapılıyor. Buranın arazisi ve iklimi bu branş için çok iyi. Kayseri bölgesinden arkadaşlar da federasyona başvurarak burada yarış düzenlememizi istedi. Biz de belediye ile bu yarışı düzenliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nı da Kayseri'de yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.