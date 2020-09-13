"Atlı Dayanıklılık Yarışmaları" sona erdi

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları", 30 sporcunun katılımıyla Kayseri'nin Talas ilçesinde tamamlandı.

Yarışmanın 40 kilometre etabında Zeynep Hilal Güdü birinci, Hikmet Burhan Kaya ikinci ve Mehmet Ali Kavraz üçüncü oldu.

70 kilometre yarışlarında ise Ömer Faruk Pehlivan birinciliği, Tolga Pekcan ikinciliği, Hikmet Burhan Kaya ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Hüsamettin Aydın, Akçakaya Model Uçak Pisti'nde düzenlen törende, emeği geçenlere teşekkür edip, bir sonraki yarışma olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası'nı da büyük ihtimalle Kayseri'de yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Türkiye Binicilik Federasyonu Koordinatörü Aydın, yarışmada dereceye girenlere kupalarını verdi.