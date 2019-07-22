Son Dakika Haberleri: Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı'na indi
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Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı'na indi

2 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı'na indi, System.String[]
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a gönderilen 2 atın yer aldığı tim tarihi Harput Mahallesi'nden sonra Sivrice'de ilk görevini yaptı. Sivrice ilçesi Hazar Gölü Plajına inen atlı tim, önleyici kolluk devriyesi attı. Atları gören vatandaşlar ilgi gösterdi. Çocuklar hem atları sevdi, hemde onlarla fotoğraf çektirdi.

Atlı timin, yaz boyunca il genelinde bazı bölgelerde görev almaya devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ
Hazar Gölü, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
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