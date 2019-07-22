Atlı devriye,Hazar Gölü Plajı'na indi
2 saat önce
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan atlı tim Hazar Gölü
Plajında ilk önleyici kolluk devriyesini yaptı, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Nevşehir
Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'a gönderilen 2 atın yer aldığı tim tarihi Harput
Mahallesi'nden sonra Sivrice
'de ilk görevini yaptı. Sivrice ilçesi Hazar Gölü Plajına inen atlı tim, önleyici kolluk devriyesi attı. Atları gören vatandaşlar ilgi gösterdi. Çocuklar hem atları sevdi, hemde onlarla fotoğraf çektirdi.
Atlı timin, yaz boyunca il genelinde bazı bölgelerde görev almaya devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ
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