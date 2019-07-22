Son Dakika Haberleri: Atlı jandarma timinden Hazar Gölü'nde devriye görevi
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Atlı jandarma timinden Hazar Gölü'nde devriye görevi

1 saat önce

Elazığ'da, atlı jandarma timi Hazar Gölü'nde devriye görevi yaptı.

Atlı jandarma timinden Hazar Gölü'nde devriye görevi, System.String[]
Elazığ'da, atlı jandarma timi Hazar Gölü'nde devriye görevi yaptı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi Hazar Gölü'ndeki turistik alanlarda önleyici amaçla kolluk görevi yürüttü.
Ziyaretçiler, atlı jandarma timine ilgi gösterdi.
Hazar Gölü, Jandarma, Nevşehir, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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