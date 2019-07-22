Atlı jandarma timinden Hazar Gölü'nde devriye görevi
1 saat önce
Elazığ'da, atlı jandarma timi Hazar Gölü'nde devriye görevi yaptı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:21 Kaynak: AA
'da, atlı jandarma timi Hazar Gölü
'nde devriye görevi yaptı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Jandarma
At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi Hazar Gölü'ndeki turistik alanlarda önleyici amaçla kolluk görevi yürüttü.
Ziyaretçiler, atlı jandarma timine ilgi gösterdi.
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