Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut birliklerince 21 kilogram eroin ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve beraberlerinde 10 at bulunan 5 kişiye, Van Çaldıran'daki hudut birliklerinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sonucu 30 bin 860 paket kaçak sigara ve 21 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedildi.