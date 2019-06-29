Son Dakika Haberleri: Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları başladı
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Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları başladı

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları, Balıkesir'de başladı.

Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları başladı, System.String[]
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu Müsabakaları, Balıkesir'de başladı.
İsmail Akçay Spor Tesisleri yanındaki alanda iki gün sürecek yarışlara kulüplerini temsilen 130'a yakın binici katılıyor.
İlk gün sporcular at binip yay çekti ve tabla parkurunda kıyasıya mücadele etti.
Federasyonun Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, batı grubu eleme müsabakalarının Balıkesir'in ev sahipliğinde sürdüğünü söyledi.
Gençler, yıldızlar, minikler ve büyükler olmak üzere yarışların 4 kategoriden oluştuğunu belirten Suluoğlu, "Bugün yaptığımız parkur, tabla parkuru. Yarın da kabak parkurunu icra edeceğiz. Burada başarılı olan arkadaşlar Eskişehir'de yapılacak ikinci eleme grup müsabakalarına katılacak. İkinci elemeyi de geçenler finallere kalmaya hak kazanacak." dedi.
Yıldızlar kategorisinde "Akduman" adlı atıyla yarışan Damla Çakırca (13) ise bu branşta kadınları temsil etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Eleme müsabakaları yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Türkiye, Balıkesir, Spor
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