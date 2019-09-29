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Atlı Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı

20 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atlı Okçuluk İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Spor Dalları İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Talas Maket Uçak Pistinde düzenlenen Şampiyonada 20 Sipahi derece yapabilmek için mücadele etti.


Türk ve Kabak atışları kategorilerinde yapılan yarışlar sonucunda Türk Atışları kategorisinde Karabulut isimli atıyla Hacı Mehmet Görez birinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli ikinci, Paşa isimli atıyla Hayriye Ünlü üçüncü oldu.


Kabak Atışları kategorisinde ise Yelbüke isimli atıyla Dursun Barış Demirtaş birinci, Centilmen isimli atıyla Ümit Tekcan ikinci, Centilmen isimli atıyla Gürak Gayretli üçüncü oldu.


Şampiyona sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Gençlik ve İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Talas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:22 Kaynak: İHA
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