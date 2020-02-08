Atlı Okçuluk Kulübü'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atlı Okçuluk Kulübü'nden Ataç'a ziyaret - Son Dakika

Atlı Okçuluk Kulübü'nden Ataç'a ziyaret

15 dakika önce

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk ve Ata Sporları Kulübü Başkanı Cüneyt Buzlu ve kulüp üyelerini ağırladı.

Atlı Okçuluk Kulübü'nden Ataç'a ziyaret, System.String[]

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk ve Ata Sporları Kulübü Başkanı Cüneyt Buzlu ve kulüp üyelerini ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Türk kültürünün yaşatılması adına gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu yapan Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret, kulüp üyelerinin Başkan Ataç'a üzerinde geleneksel Türk oku ve kaması bulunan özel bir hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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