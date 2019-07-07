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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri etabı sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri etabı sona erdi.
Talas Belediyesinin desteğiyle Akçakaya Mahallesi'ndeki model uçak pistinde oluşturulan parkurda dün başlayan organizasyona katılan sporcular, at üzerinde okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti.
Yurt genelinden 106 sporcunun katıldığı Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nda büyükler genel klasmanda İbrahim Güneş birinci, Onur Alp Türkmen ikinci, Taha Kayhan Kürtü üçüncü oldu.
Gençler genel klasmanda ilk 3 sıra Yunus Öztürk, Halime Çelikkol ve Taha Eren Türkoğlu'ndan oluştu.
Yiğit Kerem Kekeç'in birinci olduğu yıldızlar genel klasmanda, Hüda Kaya ikinci, Halil Talha Özdemir üçüncü sırayı aldı.
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:41 Kaynak: AA
Türkiye, Spor
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