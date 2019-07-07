Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri etabı sona erdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:41 Kaynak: AA
Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri
etabı sona erdi. Talas
Belediyesinin desteğiyle Akçakaya
Mahallesi'ndeki model uçak pistinde oluşturulan parkurda dün başlayan organizasyona katılan sporcular, at üzerinde okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti.
Yurt genelinden 106 sporcunun katıldığı Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nda büyükler genel klasmanda İbrahim Güneş
birinci, Onur Alp
Türkmen ikinci, Taha Kayhan
Kürtü üçüncü oldu.
Gençler genel klasmanda ilk 3 sıra Yunus Öztürk, Halime Çelikkol ve Taha Eren Türkoğlu
'ndan oluştu.
Yiğit Kerem Kekeç'in birinci olduğu yıldızlar genel klasmanda, Hüda Kaya
ikinci, Halil Talha Özdemir
üçüncü sırayı aldı.
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