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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu müsabakaları başladı

59 dakika önce

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. eleme müsabakaları Kayseri'de başladı.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu müsabakaları başladı, System.String[]
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. eleme müsabakaları Kayseri'de başladı.

Düzenlenen eleme müsabakalarına Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı. Türkiye genelinde yapılan ve doğu ve batı grubu olarak ikiye ayrılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın, doğu grubu 1. eleme müsabakaları bugün Kayseri'de başladı. Toplam 6 ilin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonaya doğu grubunda mücadele etmek için 106 atlı sporcu katıldı. Doğu grubu elemelerinin geçen hafta 122 sporcu ile Balıkesir'de tamamlanan şampiyona, yaz sonuna kadar devam edecek.

Belediye olarak Atlı Okçuluk sporuna desteklerini sürdüreceklerini belirten Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, "Ata sporumuz olan atlı okçuluk geleneğimizi, geleceğe taşımak adına bu çalışmalara katkı veren yönetici ve sporcularımıza yarışmalarda başarılar dilerim. Ata sporumuzu genç nesillere ulaştırmak için, Talas Belediyesi olara desteklerimizi sürdüreceğiz. Yarışmaya katılan tüm sporculara tekrar başarılar diliyorum" dedi.

Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli'nin konuşmasının ardından dua edilerek, eleme mücadeleleri başladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:28 Kaynak: İHA
Kayseri, Türkiye, Talas, Güncel
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