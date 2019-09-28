Son Dakika Haberleri: Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu
Son Dakika Güncel Haber

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

55 dakika önce

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu Üniversite öğrencileri okulda at binip ok atarak ders görüyorBURSA - Türkiye'de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başladı.

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Üniversite öğrencileri okulda at binip ok atarak ders görüyor

BURSA - Türkiye'de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başladı.

Bursa Teknik Üniversitesi, Türklerin tarihinde büyük öneme sahip olan, bir çok ülkeyi fetih etmesini sağlayan at ve oku seçmeli ders olarak vermeye başladı. Bununla birlikte Türkiye'de bir üniversite ilk defa atlı okçuluğu seçmeli ders olarak vermeye başlamış oldu.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde atlı okçuluk bölümünü seçen öğrenciler ilk derslerini gördü. İlk ders sınıfta yoklamayla başlayıp atın ve okun tarihteki önemiyle devam etti. Daha sonra üniversite bahçesinde bulunan alanda ata binen öğrenciler, ok atarak ata sporunu öğrenmeye çalıştı. Haftada bir gün verilecek olan dersi seçen öğrencilerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde atlı okçuluk derslerini ise atlı okçuluk ustası Orhan Parla veriyor. Parla, bu bölümü seçen öğrenciler at binmeyi, ok atmayı, yay germeyi ve ok yapmayı öğrenecek.

Orhan Parla, "Bursa Teknik Üniversitesi'nde rektörümüz bir çalışma başlattı. Geleneksel atlı Türk okçuluğunu müfredata soktuk. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı döneminde atlı okçuluk derslerine başladık. Bugün ilk dersimizi yaptık. Öğrencilerimize atlı okçuluğun tarihi, Türklerde atlı okçuluğun yeri, okçulukla ilgili malzemeleri anlatıp iyi bir sporcu yetiştirmeye çalışacağız. Öğrenciler ok yapmayı ve atmayı öğrenip malzemeleri tanıyacaklar. Atın beslenmesi ve bakımını öğrenecekler. Burada eğitim gören öğrenciler yıl sonunda ata binmeyi öğrenip ok atabilecekler. Üniversitemizde öğrenim gören her öğrenci dersi müsait olduğu takdirde seçmeli ders olarak seçebiliyor. Şu an haftada bir gün iki ders veriyoruz. Öğrencilerim atın üstünde ok atabilecek" dedi.

Bu dersi seçen öğrenciler ise "Bu dersi seçtiğimiz için çok heyecanlıyız. At binmeyi ve ok atmayı çok merak ediyorduk. Burada bunları öğrenmiş olacağız. İlk dersimiz çok keyifli geçti, iyi ki bu dersi seçmişiz" şeklinde konuştu.

Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti
Volkswagen'den Türkiye açıklaması: Görüşmeler 2 hafta içinde tamamlanacak "Deprem kahini" Frank Hoogerbeets Türkçe tweet attı: Deprem bölgesindeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz Fransa-Türkiye maçının misafir tribün biletleri tükendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 02:44:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]