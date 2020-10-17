Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi - Son Dakika

Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi

17.10.2020 14:41

Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'un en gözde yeşil alanlarından biri olan Sarıyer'e bağlı Atatürk Arboretumu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların koştuğu yeşil alanlarda korona virüs nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde atlı polis ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar uyarıldı. Atlı Birlik unsurları ayrıca denetimler sırasında rutin devriye görevlerini de yaptı. Vatandaşlar da yeşil alanlarda atlı polis ekiplerinin denetim yapmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Doğayı kirletmeyecek bir uygulama"

Ailesi ile birlikte hava almak için Atatürk Arboretumu'na gelen Serhat Ertan, " Uzun süredir evden çalışıyorduk. Buraya eşim ve oğlumla birlikte hava almaya geldik. Daha yeni geldik. Gezeceğiz ve hava alacağız. Atlı birlikleri az önce gördük. Biz de yanlarına gidiyorduk. Oğluma göstermek istiyordum. Atları ve hayvanları çok seviyor. Değişik ve güzel bir uygulama. Bence parklar için taşıt yerine atların kullanılması gayet güzel ve keyifli. Çocukların da seveceğini düşünüyorum. Doğayı kirletmeyecek bir uygulama. Çevreci bir uygulama " diye konuştu.

"Ortamın havasını bozmama adına motorlu araç yerine atlı polis olması güzel"

Sırf atları görmek için bile bir daha gelebileceğini belirten Mehmet Şentürk, " Buraya ilk defa geldim. Trabzon'dan hafta sonu gezmek ve işlerimizi halletmek için gelmiştik. Hafta sonunu değerlendirmek için doğayla buluşma adına buraya gelmeyi düşündük. Burayı beğendik. İstanbul'da bu kadar güzel bir bahçe olduğunu daha önce bilmiyorduk. Çocuğumuz da çok sevdi burayı. Atlı polisler gördüğümüz kadarıyla özellikle maske takmayanları uyarıyordu. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bu ortamın havasını bozmamak adına motorlu bir araç yerine atlı polis olması bence güzel bir durum. Çocuğumuz çok sevdi atları. Sırf onun için bile tekrar gelmeyi düşünebiliriz. Atları yakından görmek heyecan verici " ifadelerini kullandı.

Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi
Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi
Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi
Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Atatürk Arboretumu, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atlı polis ekiplerinden Atatürk Arboretumu'nda korona virüs denetimi - Son Dakika

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