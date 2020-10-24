ATLI polis ekipleri, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Beykoz Çavuşbaşı Ormanı'nda denetim yaptı. Polisler, piknik yapan vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları; ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyardı. . "Aybar", "Ödül" ve "İrem" isimli atlarla devriye görevi yapan polislerin denetimi, gün boyunca devam edecek.

- İstanbul