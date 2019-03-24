Atlı Polisler Beypazarı'nda Görev Alacak
56 dakika önce
Beypazarı ilçesinde atlı polislerinde görev yapacağı öğrenildi.
Beypazarı
ilçesinde atlı polislerinde görev yapacağı öğrenildi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen atlı polisler, için emniyet binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Törenin ardından atlı polisler, Banklar Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi
ve tarihi Evlerin bulunduğu Alaettin ve Demirciler sokakta gezerek, gösteri yaptı. Gösterinin ardından Beypazarı Spor- Haymana
spor karşılaşmasında görev aldı.
Atlı polislerin bundan sonra ilçenin çeşitli yerlerinde görev alacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:54 Kaynak: AA
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