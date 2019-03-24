Son Dakika Haberleri: Atlı Polisler Beypazarı'nda Görev Alacak

Atlı Polisler Beypazarı'nda Görev Alacak

56 dakika önce

Beypazarı ilçesinde atlı polislerinde görev yapacağı öğrenildi.

Atlı Polisler Beypazarı'nda Görev Alacak, System.String[]
Beypazarı ilçesinde atlı polislerinde görev yapacağı öğrenildi.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen atlı polisler, için emniyet binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından atlı polisler, Banklar Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve tarihi Evlerin bulunduğu Alaettin ve Demirciler sokakta gezerek, gösteri yaptı. Gösterinin ardından Beypazarı Spor- Haymana spor karşılaşmasında görev aldı.

Atlı polislerin bundan sonra ilçenin çeşitli yerlerinde görev alacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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