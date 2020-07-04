Atlı polisler, Sultanahmet Meydanı'nda devriye gezdi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda uygulama gerçekleştirdi.

Sultanahmet Meydanı'na gelerek devriye gezen 4 atlı polis ekibi, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Atlı polis uygulaması vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Bazı turistler ve çocuklar, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Turistik bölgelerde asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.