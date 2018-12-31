Atlı Polisler Taksim'de Görevde
18 dakika önce
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı.
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA
Yeni yıla saatler kala Taksim
Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim ve çevresinde özel harekat polislerinin yanı sıra atlı polisler ve polis köpekleri de görev yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri aldı. Özel meydan ve çevresinde çok sayıda özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Bir jandarmanın elinde izinsiz drone uçuşlarını engellemek için drone savar olduğu görüldü. 19.00 itibari ile meydanda atlı polisler görev aldı. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde de çok sayıda polis köpekleriyle de önlem alındı. Meydan ve metro girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli gördüğü çantaları tek tek arayarak vatandaşların girişlerine izin veriyor
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50 Kaynak: DHA
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