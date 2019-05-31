Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu
1 saat önce
TAKSİM Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:41 Kaynak: DHA
TAKSİM Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı Atlı Polis
Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık
ayında göreve başladı. Taksim
Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.
- İstanbul
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