Son Dakika Haberleri: Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu
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Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu

27 dakika önce

TAKSİM Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık ayında göreve başladı. Taksim Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Taksim, Güncel
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