ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU
44 dakika önce
Taksim Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu.
Taksim
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:29 Kaynak: DHA
Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2 tanesi de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.
Görüntü Dökümü:
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-Atlı polislerin Taksim Anıtı'nın etrafında gezinmesi
-Vatandaşların atlı polislerle fotoğraf çektirmesi
-Vatandaşların atları sevmesi
-Atlı polisin sevgi gösterenlere el sallaması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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