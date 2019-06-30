Son Dakika Haberleri: Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu
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Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu

1 saat önce

TAKSİM Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu.

Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu, System.String[]
TAKSİM Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2'si de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:18 Kaynak: DHA
İstanbul, Polis, Taksim, Güncel
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