Atlı polisler turizm merkezi Çeşme sahillerini denetledi - Son Dakika

Atlı birliğe Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) "Bafi" ve "Hektor" isimli köpekler de eşlik etti.

Atlı Polis Birliği, "tam kapanma" tedbirleri kapsamında "Enzo" ve "Toprak" isimli atlar ile Ilıca Plajı'nda devriye görevi gerçekleştirdi.

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