Atlı polislerden Florya sahilinde denetim - Son Dakika

ATLI polis birlikleri bugün Florya sahilinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Florya sahilinde denetim gerçekleştirdi. Atlı polisler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atlı polis birliklerinin İstanbul'un çeşitli noktalarında devriye olarak gezecekleri öğrenildi. Atlı polislerin maske takmadığı için uyarıda bulunduğu Yunus Baycan, " Bu uygulama bence çok güzel, polislerin sivil olarak aralarda dolaşıp vatandaşları ikaz etmesi de gerekir. Çünkü bizim vatandaşımız biraz boş vermiş ve vurdum duymaz davranıyor. Ben çok memnun oldum bizi ikaz ettiler. Biz bir dalgınlığa geldik çocuğa bir şeyler izah ederken çıkartmıştım, aslında maskeyle dolaşıyorum " dedi.