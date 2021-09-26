Atlı polislerden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Atlı polislerden koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atlı polisleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı'nda devriye gezdi. Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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