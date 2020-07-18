Atlı polislerden Yeşilköy Sahili'nde denetim - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili'nde denetim yaptı.

4 kişiden oluşan atlı polis ekibi, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Atlı polis uygulaması, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Bazı kişiler, atlı birliklerle fotoğraf çektirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önümüzdeki günlerde de uygulamaya devam edileceği öğrenildi.