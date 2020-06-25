Atlı polisleri gören tatilciler, fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor - Son Dakika

Atlı polisleri gören tatilciler, fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor

Atlı polisleri gören tatilciler, fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor Genel güvenlik ve asayişi sağlayan atlı polisler, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir: "Özellikle atlı polislerimiz zaman zaman fotoğraf çekinmekten dolayı...

Atlı polisleri gören tatilciler, fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor

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Genel güvenlik ve asayişi sağlayan atlı polisler, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir:

"Özellikle atlı polislerimiz zaman zaman fotoğraf çekinmekten dolayı görevlerini yapmakta zorlanıyorlar"

"Tek görevimiz güvenlik ve asayiş değil aynı zamanda karşılıklı sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabilmek."

ANTALYA - Antalya'da normalleşme süreciyle birlikte hareketlenmeye başlayan dünyaca ünlü sahilde, güvenlik ve asayişe atlı polisler ve bisikletli martı timleri destek veriyor. Sahile gelen tatilcilerse atlı polislerle fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bağlı atlı polisler ve bisikletli martı timleri, Konyaaltı Sahili'nde görev yapan polis ekiplerine genel güvenlik ve asayiş konularında destek veriyor. Özellikle pandemi döneminde ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte görev yükü artan polisin yükünü azaltan atlı polisler ve martı timleri, asayişin yanı sıra sahildeki sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Sabah 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 olmak üzere günde 4 saat çalışan atlı polisler, sahildeki tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Tatilciler, devriye halindeki polislere yanaşıp atlarla birlikte fotoğraf çekinebilmek için adeta yarışıyor.

"Fotoğraf çekinmekten görevlerini yapmakta zorlanıyorlar"

Özellikle yaz döneminde atlı, martı ve yunus polislerle bölgenin güvenliğini desteklediklerini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, önceliklerinin genel güvenlik ve asayişi sağlamak olduğunu bildirdi. Pandemi dolayısıyla ekstra yeni tedbirler ve yeni görevlendirmeler olduğunu ifade eden Demir, ekiplerin 1 Haziran sonrası sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen konularını da yakından takip ettiğini söyledi.

Sahilde görev yapan timlere, vatandaşların sevgi ve sempatiyle yaklaştığını aktaran Demir, "Sık sık başta çocuklarımız olmak üzere, gerek ülkemize gelen yabancı misafirlerimiz, gerek şehrimizdeki misafirlerimiz bu arkadaşlarımızla fotoğraf çektirmekte. Ama maalesef atlarımızla çekilen fotoğraf sayısını yakalayamadılar. Özellikle atlı polislerimiz zaman zaman fotoğraf çekinmekten dolayı görevlerini yapmakta zorlanıyorlar. Bundan dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tek görevimiz güvenlik ve asayiş değil aynı zamanda karşılıklı sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabilmek. Bu konuda atlı polislerimiz bizlere ekstra katkı sağlıyor" dedi.

Sahilde görev alan atlı polislerle fotoğraf çeken tatilciler de, "Gerçekten Konyaaltı'na çok yakışmış. Çocuğum da hiç korkmadı ve atları sevdi. Açıkçası hepimize güven verdiler" ifadelerini kullandı.

Sinan Demir, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Atlı polisleri gören tatilciler, fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor - Son Dakika

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