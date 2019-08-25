Son Dakika Haberleri: Atlı spor oyunlarından objektiflere takılan eşsiz kareler
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Atlı spor oyunlarından objektiflere takılan eşsiz kareler

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı sporlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Atlı spor oyunlarından objektiflere takılan eşsiz kareler, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen atlı sporlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


"Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Okçular Vakfı ve Ahlat Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda üç gündür devam eden etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Özellikle atlı spor oyunlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Kırgız Türkleri tarafından oynanan kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit gibi oyunların yanı sıra Altay Atlı Okçuluk tarafından sergilenen at üzerinde ok atma, kılıç ve mızrak kullanma gibi gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve heyecanla izlendi. Atlı sporcuların oyun gösterilerine fotoğrafçılarda büyük ilgi göstererek fotoğraf arşivlerine eşsiz fotoğraflar kattı. - BİTLİS

Malazgirt, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:01 Kaynak: İHA
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