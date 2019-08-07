Son Dakika Haberleri: Atlı sporda Bursa farkı
Son Dakika Spor Haber

Atlı sporda Bursa farkı

44 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Ön Eleme Müsabakaları'nda birinciliği Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü elde etti.

Atlı sporda Bursa farkı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Ön Eleme Müsabakaları'nda birinciliği Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü elde etti.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun yıl sonu faaliyet programında yer alan müsabakalar, Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi'nde yapıldı. 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyete 4 geleneksel atlı spor kulübü bünyesindeki 48 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalarda 7 puan 26,5 averajla Bursa Atlı Cirit ve Okçuluk Spor Kulübü birinci, 7 puan 2,5 averajla Uşak Ege Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci, 7 puan 0,5 averajla İstanbul Atlı Cirit Doğa Spor Kulübü üçüncü, 3 puan ile Kocaeli ÇayırovaHünkar 1453 Atlı Cirit Spor Kulübü dördüncü oldu. Organizasyon sonunda Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü averajla bir üst gruba yükseldi.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özgül, günün anısına Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız'a plaket takdim etti. - BURSA
Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın ilaç sözü verdiği Zeynep'in babası mutluluktan ağladı
Yol ortasında kavrulan 'İnegöl Alası' böyle görüntülendi Diego Forlan futbolu bıraktı Galatasaray, Falcao ile anlaştı! İlk yıl ücretini peşin alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:35:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlı sporda Bursa farkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]