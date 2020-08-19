Atlı terapinin merkezi ESOGÜ - Son Dakika

Atlı terapinin merkezi ESOGÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan 380 bin Euro'luk proje ile kurulan atlı terapi merkezinde tedavi görecek özel kişiler sağlığına kavuşacak.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan 380 bin Euro'luk proje ile kurulan atlı terapi merkezinde tedavi görecek özel kişiler sağlığına kavuşacak.

Mahmudiye Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel vatandaşların tedavileri için hazırlanan proje 380 bin Euroluk hibe aldı. Alınan hibe ile ESOGÜ Meşelik Kampüs alanına atlı terapi alanı kuruldu. Kurulan alana Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulundan uygun atlar getirildi. Burada özel hasta vatandaşlara atlı terapi uygulanacak. Bu sayede özel çocukların topluma kazandırılması ve iyileşme süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

"Özel hastalar gelip burada terapiden yararlanıyor"

Konu hakkında konuşan Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oytun Meçik: atlı terapi için 380 bin Euroluk hibe aldıklarını ifade etti. Yapılan proje hakkında konuşan Doç. Dr. Oytun Meçik, "Mahmudiye Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önderliğinde gerçekleştirilen, daha önce de üniversitemizin duyurduğu bir Avrupa Birliği (AB) projesi kabul edildi. Bunun pek çok paydaşı var. Şehrimizin önemli kamu kurumları da dahil olmak üzere Sağlık Müdürlüğü ya da Milli Eğitim Müdürlüğü dahil olmak üzere bu merkezde özel gereksinimli bireylere yönelik atlı terapi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bunun için yine Sağlık Müdürlüğü'nün organize ettiği başta down sendromlu olmak üzere özel gereksinimili bireyler hasta yakınları ile birlikte bu merkeze gelip bu terapiden yararlanıyorlar. Bu merkez üniversitemizin meşelik yerleşkesi içinde AB projesi kapsamında yer alıyor. Dolayısıyla üniversitemizin de Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yanında bir merkez. Bu hipoterapi sürecinin çok daha sağlıklı yürümesi açısından memnun edici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Projemiz 380 bin Euroluk milyonluk ve 46 aylık bir proje. Umuyoruz ki bu projenin devamını getirmek merkezimize nasip olur ve burada devamlılık sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Burada at destekli terapi yapacağız"

Proje asistanı Merve Bitkin ise, şunları söyledi:

"Burada hem sağlık hem de atın birleştirilmesinde, atların temel eğitiminin, antrenmanlarının yapılmasında ekibimiz ile birlikte çalışıyoruz. Aslında burada yaptığımız at destekli terapi. Bu çok geniş kapsamlı bir şey. 5-6 alt dalı var. Buraya gelen çocuklarımız genelde down tarzı ve hem mental hem fiziksel dezavantajları olan çocuklar. Burada aslında terapi alanımız çok geniş. Atla birlikte olmak, aynı ortamda olmak bile terapi alanına giren bir şey. Şimdi sağlık ekibimizin içinde pedagoglar var, dil ve konuşma terapistleri var. Onlar kendi terapilerini aslında atla entegre ediyorlar. İlerde müzik terapi, sanat terapi, burada küçük tavşanlarımız, kedilerimiz de var onları da dahil edebiliyoruz. Aslında çok multidisipliner, geniş bir alanda çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Mahmudiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:03

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atlı terapinin merkezi ESOGÜ - Son Dakika
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