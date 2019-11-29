Atlıhisar köyü yasta
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram kalbine yenik düştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:51 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram kalbine yenik düştü. Muhtar Bayram'ın ani vefatı tüm köylüyü yasa boğdu. Erkut Bayram bugün öğle saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi dolayısıyla vefat etti. Muhtar Bayram'ın vefatı Atlıhisar köyünü gözyaşına boğdu. - AFYONKARAHİSAR
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