Atm Cihazlarından Kart Kopyalayan 2 Şahıs Tutuklandı
28 dakika önce
Afyonkarahisar'da banka ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren ve suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Afyonkarahisar
'da banka ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren ve suçüstü yakalanan 2 şahıs tutuklandı.
Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda banka ATM cihazlarına kart kopyalama aparatları yerleştirerek, banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçiren 2 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda; 1 adet kart kopyalama aparatı, 2 adet ATM aparatı yapıştırıcısı, 3 adet test kartı, 1 adet sahte oluşturulmuş hoparlör şeklinde kurulu kamera kayıt cihazı ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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