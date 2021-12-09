ATM'de akıl almaz dolandırıcılık - Son Dakika

İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla paranın sıkışmasını sağlayarak büyük bir vurgun yapan 5 kişilik şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Zanlıların, levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle ATM'de sıkışan paraları çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeni bir yönteme başvuran dolandırıcılar görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre, İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla paranın sıkışmasını sağlayan ve bu yöntemle cihazda sıkışan paraları levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle çekerek bankaları dolandıran yeni bir şebeke tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyurusuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bir bankaya ait ATM'lerin para yatırma kısmına levye, maşa, cımbız gibi aletler ile müdahale edilerek cihazda sıkışmış olan paraların alındığını tespit eden emniyet ekipleri, faillerin kimlik ve eşkallerini tek tek belirledi. Şebeke üyelerinin, eylemlerini daha önceden ATM'ye yerleştirilen bir aparat ile paranın sıkışmasını sağlayarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, şebekenin ne kadar vurgun yaptığı henüz açıklanmadı.

Polisteki ifade işlemleri sona eren zanlılar, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şebeke üyelerinden G.Y. hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanırken, N.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan dolandırıcılık şebekesine mensup şüphelilerin, levye, maşa ve cımbız gibi aletlerle banka ATM'sinde sıkışan paraları çekme anları güvenlik kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL