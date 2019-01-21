Son Dakika Haberleri: Atm'de Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı

Atm'de Çaldığı Parayla Lokantada Yakalandı

1 saat önce

- ATM'de çaldığı parayla lokantada yakalandı ATM'de bir başkasına ait parayı alarak kaçan şahıs güvenlik kamerasına takıldıDÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin arızalı olması nedeniyle geri iade ettiği parayı alarak kaçan şahıs polisin takibi sonucu lokantada yemek...

- ATM'de çaldığı parayla lokantada yakalandı
ATM'de bir başkasına ait parayı alarak kaçan şahıs güvenlik kamerasına takıldı

DÜZCE - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin arızalı olması nedeniyle geri iade ettiği parayı alarak kaçan şahıs polisin takibi sonucu lokantada yemek yerken yakalandı.
Olay Gümüşova merkezinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan bir bankanın ATM'sine gelen B.D. isimli şahıs, kartını ATM'ye sokarak para yatırmak istedi. Ancak ATM arıza verince şahıs durumu bildirmek için banka içerisinde girdi. ATM ise yatırılan 2 bin 600 lirayı geri iade etti. Bu sırada ATM başında sıranın gelmesini bekleyen K.E. parayı fark ederek hazneden aldı ve cebine koydu.
Şahıs işlemine devam ederken K.E. ise olay yerinden ayrıldı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın taksiyle uzaklaştığı tespit edildi. K.E., polisin takibi sonucunda bir lokantada yemek yemeye çalışırken yakalandı. Şahsın yapılan aramasında üstünden ATM'den aldığı 2 bin 600 lira para çıktı.
Polis ekipleri B.D'ye parasını iade ederken, K.E ise adliyeye sevk etti. K.E.'nin parayı alma ve ATM'den ayrılma anları ise bankanın güvenlik kamerasına takıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:03 Kaynak: İHA

Düzce, Gümüşova, 3. Sayfa
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