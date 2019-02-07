Atm'de Kameralı Düzenek Bulundu
21 dakika önce
Seyhan ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.
Seyhan
ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir bankaya ait ATM'ye para aktarımı yapan görevliler, ATM'de ek bir parçanın bulunduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şifre giriş kısmındaki parçayı çıkarttı.
Yapılan incelemede, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak ve şifreleri belirlemek üzere ATM'ye kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.
Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA
Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Kartal'da Çöken Binanın Enkazında 4 Kişinin Daha Cesedine Ulaşıldı
Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak