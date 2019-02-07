Son Dakika Haberleri: Atm'de Kameralı Düzenek Bulundu

Atm'de Kameralı Düzenek Bulundu

21 dakika önce

Seyhan ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Atm'de Kameralı Düzenek Bulundu, System.String[]
Seyhan ilçesinde bir bankaya ait ATM'ye kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir bankaya ait ATM'ye para aktarımı yapan görevliler, ATM'de ek bir parçanın bulunduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şifre giriş kısmındaki parçayı çıkarttı.

Yapılan incelemede, dolandırıcılık amacıyla banka kartlarını kopyalamak ve şifreleri belirlemek üzere ATM'ye kameralı düzenek yerleştirildiği tespit edildi.

Düzenek ve ATM'de parmak izi tespit çalışması yapan ekipler, kamera kayıtlarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA

Seyhan, Güncel
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