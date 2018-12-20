Atm'de Sırasını Verdi, Para Çeken Kadının Çantasını Çaldı...kapkaçcı Güvenlik Kamerasında

ATM'de sırasını verdi, para çeken kadının çantasını çaldı.

ATM'de sırasını verdi, para çeken kadının çantasını çaldı...Kapkaçcı güvenlik kamerasında

Antalya'da kapkaç yaptı, Şanlıurfa'da yakalandı

Şahsın ATM önünde beklemesi ve işlem yapar gibi beklemesi güvenlik kamerasına yansıdı



ANTALYA - Antalya'da banka ATM'sinden para çeken kadını takip edip, içinde 650 lira para ve kredi kartının olduğu çantayı kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 8 Kasım günü gecesi 23.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka Kavşağı'nda ATM Parkta meydana geldi. ATM'de işlem yapar gibi davranan K.A. kendisinden sonra gelen Elif K.'ye sırasını verip bekledi. İşlemin bitmesinin ardından ATM'den ayrılan Elif K'nin kolunun altında bulunan ve içinde 650 lira para kredi kartı ve kimlikler bulunan çantayı çalan K.A, hızla otomobile binip kaçtı. Kadının ihbarıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından şüphelinin Döşemelatı ilçesinde pidecide çalışan K.A olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi. K.A, Siverek ilçesinde saklandığı ikametinde yakalandı. Polisler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K.A, alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.A'nın polise verdiği ifadesinde, "Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım" dediği ortaya çıktı.

Öte yandan şahsın ATM önünde beklemesi ve işlem yapar gibi beklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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