Son Dakika Haberleri: Atm'de Sırasını Verdiği Kadının Çantasını Gasbeden Şüpheli Yakalandı

Atm'de Sırasını Verdiği Kadının Çantasını Gasbeden Şüpheli Yakalandı

12 saat önce

ANTALYA'da, 8 Kasım'da, ATM önünde sırasını verdiği Elif K.'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını gasbedip, kaçan K.A., Şanlıurfa'da yakalandı.

Atm'de Sırasını Verdiği Kadının Çantasını Gasbeden Şüpheli Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da, 8 Kasım'da, ATM önünde sırasını verdiği Elif K.'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını gasbedip, kaçan K.A., Şanlıurfa'da yakalandı.

Olay, 8 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Altınyaka kavşağında meydana geldi. ATM'de işlem yapıyor gibi davranan K.A., kendisinden sonra gelen Elif K.'ye sırasını verip, beklemeye başladı. İşlemin bitmesinin ardından ATM'den ayrılan Elif K.'nin, kolunun altında bulunan, içinde 650 lira ile kredi kartı ve kimliklerin olduğu çantayı gasbeden K.A., hızla kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından gaspçının, pidecide çalışan K.A olduğunu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, K.A.'yı Siverek'te yakalayıp, gözaltına aldı. Polis tarafından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen K.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. K.A.'nın, polise verdiği ifadede, "Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A., adliyeye sevk edildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:01 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Antalya, 3. Sayfa
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