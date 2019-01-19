Son Dakika Haberleri: Atm'de Unutulan 3 Bin Lirayı Polise Teslim Ettiler

Atm'de Unutulan 3 Bin Lirayı Polise Teslim Ettiler

38 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir bankaya ait ATM'de 3 bin lira bulan iki kişi, parayı polise teslim etti.

Atm'de Unutulan 3 Bin Lirayı Polise Teslim Ettiler, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir bankaya ait ATM'de 3 bin lira bulan iki kişi, parayı polise teslim etti.

İlçedeki Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir banka şubesine işlem yapmak için giden kuzenler Mehmet ve Murat Uğuroğlu, bankadaki ATM'nin haznesinde para unutulduğunu gördü.

Mehmet ve Murat Uğuroğlu, buldukları 3 bin lirayı alıp durumu caddedeki trafik polisine bildirdi. Kuzenler, daha sonra trafik polisi tarafından olay yerine çağrılan ekiplere parayı teslim etti.

Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Selim, Antakya, Hatay, Güncel
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