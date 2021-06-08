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DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR - Son Dakika

DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR

08.06.2021 10:30

DİYARBAKIR'da, özel banka ATM'sinin yazılımındaki hatayı keşfeden 4 inşaat işçisi, sistem parayı verdikten sonra 'iptal' tuşuna basıp, hesaplarında 2 bin TL olmasına rağmen 625 bin 440 TL çekti.

DİYARBAKIR'da, özel banka ATM'sinin yazılımındaki hatayı keşfeden 4 inşaat işçisi, sistem parayı verdikten sonra 'iptal' tuşuna basıp, hesaplarında 2 bin TL olmasına rağmen 625 bin 440 TL çekti. Tutuklanan 2 şüpheliden S.B.?nin, vurgundan payına düşen parayla otomobil aldığı, akrabalarına da "Bitcoin'den kazandım" dediği öğrenildi.

Olay, geçen hafta, kent merkezinde ATM'lerin bulunduğu caddede meydana geldi. Bankanın 2 ATM'sine para saymaya gelen görevliler, 1'inin haznesindeki parada eksik olduğunu fark etti. Diğer ATM'de yapılan incelemede de aynı eksik olduğunu anlayan çalışanlar, şüphe üzerine inceleme başlattı. Başka bankaların kartları ile para çekildiği sırada 'iptal' tuşuna basıldığı, para verme ünitesine yapılan bu müdahale sonucu hesapta para eksilmemesine rağmen ATM'den çıkan tutarın ele geçirildiği tespit edildi. Banka görevlileri, yazılımdaki bu açıkla 10 günde 625 bin 440 TL'lik işlem yapıldığını tespit etti.

POLİS VE BANKA GÖREVLİLERİ KOORDİNELİ ÇALIŞTI

Yöntemin tespit edilmesinin ardından banka yetkilileri, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'a durumu bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, çalışma başlattı. Banka görevlileri ile koordineli çalışma yürüten polisler, ATM'lerin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, paraların 2 ATM'den çekildiği tespit edildi.

2 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Bu sırada banka çalışanları, ATM'lerin birinden 2 kişinin aynı yöntemle para çekmeye çalıştığını saptadı. İhbar üzerine ATM'ye giden polis ekipleri, 2 kişiyi, başkasına ait kartla işlem yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan A.K. ve Z.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.K. ve Z.B.'nin inşaat işçisi olduğu belirlendi.

KARTIN SAHİBİ DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ

Şüphelilerin üzerinden çıkan, ATM'de işlem yapılan kartın, yine inşaat işçisi M.A.A.'ya ait olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada, aynı yöntemle bu kartın kullanılarak, 11 bin 500 TL'nin çekildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine kart sahibi M.A.A., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARAYLA OTOMOBİL ALIP, 'BİTCOİN' DEMİŞ

Araştırmalarını sürdüren polis, güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı inceleme sonucu 1 kişinin daha ATM'lerdeki bu açığı kullandığını tespit etti. Şüphelinin S.B. olduğunu ve onun da inşaat işçisi olarak çalıştığını saptayan polis, belirlenen adresine operasyon düzenledi. S.B., gözaltına alındı. 10 günde bu açığı kullanarak elde ettiği paralar ile otomobil aldığı belirlenen S.B.'nin aracına mahkeme kararıyla el koyuldu. S.B.'nin, otomobil için yakınlarına, "Bitcoin'den para kazandım. O parayla da araba aldım" dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Z.B. ve M.A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BANKA YAZILIM HATASINI DÜZELTTİ

Öte yandan olayın ardından araştırma yapan banka yetkilileri, sorunun yazılım hatasından kaynaklandığını açıklarken, yapılan çalışmalar sonucu yazılım hatasının düzeltildiği öğrenildi.

DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR
DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR

Türk Lirası, İnşaat, Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR ATM'DEKİ AÇIĞI FARK EDİP, VURGUN YAPTILAR - Son Dakika


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