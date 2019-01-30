Son Dakika Haberleri: Atm'deki Düzenek, Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu

Atm'deki Düzenek, Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu

24 dakika önce

ADANA'DA bir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu.

Atm'deki Düzenek, Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu, System.String[]
ADANA'DA bir kamu bankasına ait ATM'deki kart kopyalama düzeneği, para çekmeye gelen bir kişinin dikkati sayesinde bulundu.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir kamu bankasına ait ATM'den para çekmeye gelen kişi, makineden şüpheli bir biçimde ayrılan biri kadın, iki kişiyi görüp, şüphelendi. ATM'nin kart yuvasında oynama olduğunu fark eden vatandaş, kart kopyalama düzeneğini gördü. Düzeneği çıkaran bu kişi, yakındaki DSİ Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ATM'nin kart yuvasının tahrip edildiğini tespit etti. Düzeneğin ise optik okuyucu, hafıza kartı ve pilden oluştuğunu belirledi.

olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kartı kopyalama düzeneğini yerleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Seyhan, Ordu Caddesi, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Blue TV'den, Sıfır Bir Hayranlarına Müjde! 6'ıncı Sezon İçin Anlaşma Sağlandı Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın İstifasına İlişkin İlk Yorum: Doğru Yolu Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 10:06:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atm'deki Düzenek, Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]