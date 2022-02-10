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ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu - Son Dakika

ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu

10.02.2022 12:13

ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sunduBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.

ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu
ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu
ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu

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Türk Lirası, İnegöl, Bursa, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu 50 bin liraya satışa sundu - Son Dakika
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