Atm'den çektiği kayınvalidesinin maaşını kapkaççıya kaptırdı - Son Dakika

ATM'den çektiği kayınvalidesinin maaşını kapkaççıya kaptırdı

BURDUR'da bir ATM'den kayınvalidesinin emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun (65) elindeki parayı alıp kaçmaya çalışan M.D. (15), 10 dakika sonra yakalandı. Gözaltına alınan M.D., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Burdur'da Bozkurt Mahallesi'ndeki bir bankaya ait otomatik para çekme makinesinden dün saat 16.30 sıralarında yatalak hasta olan kayınvalidesine ait 1740 TL olan emekli maaşını çeken Osman Zorlu'nun yanına gelen M.D., elindeki parayı alarak kaçtı. Osman Zorlu'nun haber vermesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin eşkalini belirlediği şüpheli 10 dakika sonra Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir trafik polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliyle birlikte çaldığı 1740 TL de ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.D., adliyeye sevk edildi. M.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Para ise Osman Zorlu'ya teslim edildi.