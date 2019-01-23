Atm'den Kart Bilgileri Çalarak Para Çeken Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de ATM cihazlarına kopyalama aparatları yerleştirip kart bilgilerini çalarak vatandaşların hesaplarından para çeken şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de ATM cihazlarına kopyalama aparatları yerleştirip kart bilgilerini çalarak vatandaşların hesaplarından para çeken şahıs tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde ATM cihazlarına kart kopyalama aparatları yerleştirmek suretiyle vatandaşların kart bilgilerini ele geçirip bilgi ve rızaları dışında para çekme eylemlerinde bulunan ve kentte 15 şahsı toplamda 25 bin 910 TL zarara uğratan kimliği meçhul şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğüm Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son 3 ay içerisinde yapılan çalışmalarda söz konusu eylemleri gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs tespit edildi. Şahıslardan 2'si Afyonkarahisar'da ATM cihazına kart kopyalama düzeneği yerleştirdikleri esnada Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



Olayın diğer faili olan 1 şahıs ise, Eskişehir ve Kastamonu emniyet müdürlükleri ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda,Kastamonu'da dün yakalanarak, Eskişehir'e getirildi. Şahsın hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. 'Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması' suçu şüphelisi de çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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