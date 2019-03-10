Atm Dolandırıcıları Lokma Hayrında Yakalandı
36 dakika önce
Balıkesir'de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.
Balıkesir
'de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.
Balıkesir ve ilçelerinde ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Polis
, güvenlik kamerası görüntülerinden ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların paralarını dolandıran kişilerin M.A., F.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Bir ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra Devlet Hastanesi
önünde yapılan lokma hayrına katılan zanlılar, düzenlenen operasyonla lokma sırasına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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