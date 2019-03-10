Son Dakika Haberleri: Atm Dolandırıcıları Lokma Hayrında Yakalandı

Atm Dolandırıcıları Lokma Hayrında Yakalandı

36 dakika önce

Balıkesir'de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.

Atm Dolandırıcıları Lokma Hayrında Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.

Balıkesir ve ilçelerinde ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ATM'lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların paralarını dolandıran kişilerin M.A., F.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Bir ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra Devlet Hastanesi önünde yapılan lokma hayrına katılan zanlılar, düzenlenen operasyonla lokma sırasına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:41 Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa
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