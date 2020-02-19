ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı

10 dakika önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devriye atan bekçiler tarafından fark edilen 2 bankamatik dolandırıcısı gözaltına alındı.

ATM dolandırıcıları suçüstü yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde devriye atan bekçiler tarafından fark edilen 2 bankamatik dolandırıcısı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Darıca Emek Mahallesi'nde gece 04.30 sıralarında devriye görevi yapan bekçiler, eldiven giyip ve yüzlerini gizleyen iki şahsın, kartları sıkıştırarak almaya yarayan aparatları bankamatiğe yerleştirmeye çalıştırdıklarını fark etti. Olaya müdahale eden bekçiler tarafından M.A. ve D.A. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda ise kart kopyalamaya yarayan cihazlar ile farklı isimlere ait 7 kredi kartı ele geçirildi.


Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların burada yapılan incelemelerinde M.A.'nın nitelikli dolandırıcılık ve kredi kartı kopyalama gibi suçlardan 5, D.A.'nın ise 11 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Emek Mahallesi, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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