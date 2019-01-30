Son Dakika Haberleri: Atm Dolandırıcılığını Vatandaş Önledi

Atm Dolandırıcılığını Vatandaş Önledi

47 dakika önce

- ATM dolandırıcılığını vatandaş önledi Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldıADANA - Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir...

- ATM dolandırıcılığını vatandaş önledi
Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı

ADANA - Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi DSİ 6. Bölge Müdürlüğü önündeki bir ATM'den para çekmek isteyen bir kişi, aynı yerdeki başka bir ATM'nin kart giriş bölümüyle uğraştığını fark ettiği 2 kişinin yanına gidip nne yaptıklarını sordu. Ancak şahıslar cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı. Kimliği açıklanmayan vatandaş DSİ'nin güvenlik görevlilerine ATM'nin kart bölmesine giden şahısların bir şey yerleştirdiğini dolandırıcı olabileceklerini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ATM'nin kart giriş bölümünü incelediğinde bir düzenek yerleştirildiğini fark etti. Güvenlik görevlisi düzeneği çıkartıp polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek ATM'de park izi çalışması yaptı. Polis ayrıca kart yuvasından çıkartılan düzeneği incelemeye aldı. Yapılan incelemede düzeneğin şöyle çalıştığı belirlendi:
"Dolandırıcılar düzeneği kart takma bölümüne yerleştiriyorlar. Müşteriler kartlarını yerleştirdiklerinde takılan düzenekteki hafıza kartı bilgileri kaydediyor. ATM'ye ayrıca yerleştirdikleri hoparlör şeklindeki kamerayla da müşterinin girdiği şifreleri kaydediyorlar. Dolandırıcılar kart bilgileri ve şifreleri aldıktan sonra başka kartlara kopyalıyorlar. Daha sonra herhangi bir ATM'den para çekim işlemini yapıyorlar."
Polis zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, vatandaşların ATM'den para çekerken şifre girdikleri sırada bu kısmı elleriyle kapatmaları aksi durumda düzenek yerleştirilmiş ATM'lerde şifrelerinin çalınabileceği uyarısı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Polis, Adana, 3. Sayfa
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